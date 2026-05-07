Šolski izleti so vse dražji

Večdnevni šolski izlet je pomembna izobraževalna izkušnja, ki dijakom omogoča tudi druženje, utrjuje medsebojne vezi in ustvarja prijetne spomine na šolska leta. Ob splošni draginji pa so se tudi cene šolskih izletov znatno podražile. Splošna rast cen (prevoza, nastanitev, hrane) se vse bolj pozna tudi pri organizaciji večdnevnih ekskurzij, ki so za dijake in njihove družine finančno zahtevnejše kot nekoč, poudarjajo predstavniki dijakov in dijakinj slovenskih drugostopenjskih srednjih šol v Trstu. Zaradi tega je letos prišlo do več zamenjav destinacij, na izbiro le-teh pa so v nekaterih primerih vplivale tudi vojne razmere v svetu. Nekatera območja pa so enostavno izpadla s seznama možnih ciljev.

»Izleti so se absolutno podražili. Na naši šoli smo letos četrti in peti razredi začetno izbirali med potovanjem v Barcelono ali pa v Dublin, nazadnje pa smo se odločili za Neapelj, s čemer smo prepolovili strošek za izlet,« je za Primorski dnevnik povedal Martin Kits Niewenkamp, predstavnik dijakov na tehniškem zavodu Žiga Zois, kjer obiskuje 5. razred smeri uprava, finance in marketing. »Pred tremi leti, ko sem obiskoval 2. razred, smo obiskali Valencio in takrat je bilo potovanje v Španijo še povsem izvedljivo, cena je namreč znašala znatno manj kot letos, ko bi morali predvidoma odšteti med 800 in 900 evrov za izlet,« je pristavil.

Prav tako so začetno destinacijo spreminjali tudi na liceju Franceta Prešerna: »Načrtovali smo izlet v Berlin, vendar je bil predrag, zato smo razmišljali o Pragi ali Budimpešti. Na koncu pa tudi zaradi drugih dejavnikov izleta nismo izvedli,« je pojasnila predstavnica dijakov iz 5. razreda smeri uporabne znanosti Martina Cante. Predstavnica na liceju Antona Martina Slomška Mateja Savi, ki obiskuje 4. razred na družbeno-ekonomski smeri, je povedala, da so tudi tu zaradi previsokih stroškov spremenili začetne plane. Nazadnje so odpotovali v Valencio. Večkrat pa se tudi zgodi, da se posamezni dijaki zaradi visokih cen enostavno odpovejo večdnevnim izletom, je še povedala višješolka.

Na izobraževalnem zavodu Jožefa Stefana se dijaki in profesorji skušajo držati neuradnega vodila, po katerem naj ne bi presegli mejne vrednosti 400 evrov za izlet, je pojasnila predstavnica Nika Košuta iz 5. razreda mehanske smeri. Tako kot drugi sogovorniki je poudarila, da je šola, ki jo obiskuje, zelo uspešna pri iskanju rešitev, ki bi bile vsem dostopne. S sodelovanjem pri raznih projektih, na primer izmenjavah Erasmus, pa dijakom omogočajo, da potujejo po nižji ceni.