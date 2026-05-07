Predsednik pristaniške uprave Consalvo bo vodil tudi potniški terminal

Predsednik pristaniške uprave Marco Consalvo bo po novem imel tudi funkcijo predsednika družbe Trieste Terminal Passeggeri (TTP). Podjetje, ki upravlja potniški terminal in križarsko sezono, je odločitev sprejelo na redni skupščini družbenikov. Consalvo je nasledila Gianluco Madriza, ki je to funkcijo upravljal od leta 2020, ko je nasledil Zena D’Agostina. Ta je, tako kot zdaj Consalvo, hkrati vodil tako potniški terminal kot pristaniško upravo.

Družba TTP je v 40-odstotni lasti pristaniške uprave, preostali delež pa pripada ladjarskima družbama MSC Crociere in Costa Crociere ter zavarovalnici Generali, združenim v podjetju Trieste Adraitic Maritime Initiatives (Tami). Izvršni direktor potniškega terminala Francesco Mariani ostaja na položaju. Na skupščini so obnovili tudi upravni odbor ter imenovali nove člane. Med njimi so Luigi Merlo, Roberto Ferrarini in Guido Bortoluzzi. Za generalnega direktorja je bil imenovan Alberto Grimaldi.

Consalvo se je ob prevzemu funkcije zahvalil dosedanjemu vodstvu za dosežene rezultate ter poudaril, da je križarski sektor ključnega pomena za pristanišče v Trstu in širše gospodarske regije. Po njegovih besedah bo v prihodnje potrebna bolj strukturirana uskladitev načrtovanja, storitev in potniških tokov, cilj delovanja pa mora biti trajnostni razvoj in boljša povezanost z urbanim okoljem.