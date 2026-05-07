Drevi se v Dolini začenja niz enoloških in kulturnih dogodkov ob Majenci

Končno je napočil čas Majence, tradicionalnega praznovanja, ki bo v prihodnjih dneh preplavilo Dolino. Višek dogajanja bo, kot običajno, v nedeljo.

Prva točka na bogatem programu bo danes ob 19. uri, ko bo v Pastoralnem centru na vrsti Ljudsko ocenjevanje vin. Tega prireja Srenja Dolina v sodelovanju z Župnijo svetega Urha.

Majenca bo polno zaživela jutri, ko bosta na sporedu odprtji razstav, ki že vrsto let spremljajo dolinski praznik. V prostorih SKD Valentin Vodnik bodo razstavljena dela umetnikov iz Doline in širšega tržaškega prostora. Odprtje bo jutri ob 18. uri, na ogled bodo dela Helene Bizjak, Morene Elene Canella, Odette Donati, Aleša Ferluge, Massima Ferluge, Sebastiana Froglie, Thaisie Claire Funkhouser, Fabia Grilanca, Monike Sugnaux - Kersten, Oskarja Kocjančiča, Damjana Križmančiča, Paola Labianija, Teje Labiani, Irine Obersnel, Wilme Orel, Eugenija Pancrazija, Marie Pancrazi, Emilije Podjavoršek, Marije Pudane, Anastasie Puric, Rinalda Rocavaza, Cristine Eleonor Rojas, Reni Strain, Tatjane Tavčar, Silvija Tavčarja, Rosalbe Titone, Danila Tuljaka, Nevence Vidonis in Mitje Zonte. Pri razstavi sodeluje tudi socialno-kulturno društvo Opla.

V prostorih Srenje Dolina bodo ob 18. 30 odprli fotografsko razstavo Kras - Carso fotografov Roberta Valentija in Ervina Skalamere. Odprtju bo sledilo srečanje z Društvom slovenskih čebelarjev - Trst v bližnjih prostorih stare Torkle.

Jutrišnji program predvideva ob 19. uri na Gorici tudi težko pričakovano odprtje oziroma nagrajevanje 70. občinske razstave vin, 29. občinske razstave ekstra deviškega oljčnega olja in 14. pokrajinske razstave ekstra deviškega oljčnega olja. Za dobro voljo pa bo poskrbel koncert skupine Nervosius in domačinov benda Slëbwoost.