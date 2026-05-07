Zaradi sanacije potoka selitev miljske tržnice in nova prometna ureditev

V središču Milj nadaljujejo z izredno sanacijo obokov Cerejskega potoka (ital. Fugnan). Zato je promet ob vstopu v mesto prilagojen. Prav tako prilagojene so dejavnosti, ki se običajno odvijajo na območju delovišča.

Četrtkova tržnica se zato danes iz Ulice Tonello seli na Trg Alto Adriatico, kjer bo v med 6. in 15. uro veljala prepoved parkiranja. Prav v teh dneh je občina sporočila tudi novo prometno ureditev z zaprtjem Ulice Roma od Trga Caduti do Ulice Mazzini.

Oboki, ki prekrivajo Cerejski potok, so se v ulici Tonello usuli že leta 2024. Občina je izredno stanje najprej začasno sanirala. Pred nekaj meseci pa so se začela dela za definitivno ureditev podzemnega vodnega toka, ki so vredna tri milijone evrov. Strošek krije v manjšem delu miljska občina, 2,7 milijona evrov pa je sanaciji namenila Dežela Furlanija - Julijska krajina.