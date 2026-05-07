Danes se začenja 68. Pot ob žici

Ljubljana bo od danes do sobote obdana s tekači in pohodniki na že 68. prireditvi Pot ob žici, ki bo tokrat ob 81-letnici osvoboditve. Ena od največjih športno-rekreativnih prireditev v Sloveniji vsako leto privabi okrog 30.000 udeležencev. Osrednji del bo v soboto, 9. maja, ko bo ob tradicionalnem pohodu tudi tek trojk, to je tudi dan Evrope.

Lani je bilo skupaj v treh dneh na različnih dogodkih po podatkih organizatorjev 44.254 udeležencev. Pot poteka po skoraj 35 kilometrov dolgi trasi, na kateri so italijanski okupatorji med drugo svetovno vojno skupaj z več kot sto bunkerji postavili ograjo z bodečo žico.

Pohod na Dan Evrope

Dan Evrope, 9. maj, bo letos v znamenju gibanja, pohodniške informacijske točke EU bodo na treh lokacijah na Viču, Fužinah in Trgu republike. Na vseh se bodo lahko zbrani pomerili v igrah, kvizih in športnih izzivih, primernih za vse starosti.

»V četrtek (danes) pričakujemo skoraj 9000 otrok, nato naslednji dan 20.000 osnovno- in srednješolcev, tretji in zadnji dan pa bi bilo lahko v primeru lepega vremena prek 20.000 pohodnikov. Ti bodo startali z osmih začetnih točk, kjer bodo možne tudi prijave. Večjih sprememb letos ni, le prijavni in servisni del se seli na Trg republike,» je na novinarski konferenci povedala Barbara Železnik, direktorica Timinga Ljubljana, organizatorja prireditve.

V soboto se bo tek trojk na 12,5 km začel ob 8.45, na 20 km pa ob 9.30. Cilj bo na Kongresnem trgu v središču prestolnice. Trojka mora celotno traso od starta do cilja preteči skupaj, pomoč pa si lahko nudijo samo člani iste trojke. Nepopolne trojke bodo diskvalificirane, trenutno se jih je prijavilo 1618.

Tek trojk za osnovne in srednje šole bo imel start pri osnovni šoli Oskar Kovačič na Galjevici; ob 8.45 za srednje šole, ob 8.55 za osnovne šole. Ljubljanski potniški promet bo tudi letos učencem, dijakom in spremljevalcem v petek omogočil brezplačen prevoz. Startna mesta za pohod bodo odprta od 6. ure, cilji pa do 17. ure.

Tudi Partizanski pevski zbor

V soboto bo med 10.30 in 11.30 nastopil Partizanski pevski zbor, po razglasitvi zmagovalcev pa bodo od 12. ure nastopili pevski zbori ljubljanskih osnovnih šol. Člani in prijatelji organizatorja so v sodelovanju z zelenim prstanom Ljubljana združili moči in Gojku Zalokarju v čast ob Poti ob žici na odseku med Brdom in Kosezami zasadili drevo ter odkrili spominsko tablico. S tem so se mu želeli zahvaliti za vse, kar še vedno neumorno počne.

Zalokar je bil četrt stoletja tudi na čelu ljubljanskega maratona, vse od njegovih začetkov do uvrstitve v kategorijo najelitnejših maratonov na svetu, več kot pet desetletij je vpet tudi v organizacijo prireditve Poti ob žici.

Promet v Ljubljani bo od danes do vključno sobote na nekaterih odsekih oviran, večjih zapor ne bo. Prometna ureditev je objavljena na spletni strani www.pohod.si/Novice/4.