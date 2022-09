Šolsko leto začeli v novem poslopju

Na Canestrinijevi ploščadi je davil spet zazvonil šolski zvonec. Tam po novem ponovno domuje Državni izobraževalni zavod Jožef Stefan, ki se je na prenovljen sedež v svetoivanskem parku vrnil z Vrdelske ceste. Na ploščadi pred šolo je bilo živahno že pred osmo uro, dijaki so komaj čakali, da vidijo svoje nove učilnice, v katere so jih pospremili profesorji. Zavodu Stefan sta pripadla pritličje in prvo nadstropje prenovljene palače, Državni tehniški zavod Zois pa je v uporabo dobil drugo nadstropje.

Kot so na prvi šolski dan razložili dijaki, so najbolj pričakovali večje in udobnejše šolske prostore. Zelo pa cenijo tudi lokacijo nove šole sredi zelenega parka. Ravnatelj zavoda Primož Strani ni skrival navdušenja nad prenovljenim sedežem, kot je razložil, pa bodo dijaki laboratorijske vaje še nekaj časa imeli na Vrdelski cesti. Na Canestrinijevi ploščadi so namreč uredili učilnice, laboratorije pa morajo še opremiti. Kljub vsemu pa so dijaki v novo šolsko poslopje, ki je še dišalo po sveži barvi, vstopili s širokim nasmehom na obrazu. Pouk se je danes začel tudi na Znanstvenem liceju Franceta Prešerna, kjer bodo dijaki trienija od letos ob sobotah doma in ne bodo imeli pouka.