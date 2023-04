Sončno Jurjevanje poskrbelo za lepe skavtske trenutke

Nekaj več kot sto skavtinj in skavtov tržaškega in kraškega stega Slovenske zamejske skavtske organizacije (SZSO) je v nedeljo s tradicionalnim Jurjevanjem praznovalo svojega zavetnika svetega Jurija.

Tokrat so se udeleženci pod vodstvom načelnice, Praktičnega galeba, z voditelji in starši zbrali na Jezeru, kjer so v sončnem vremenu na travniku nedaleč od naselja preživeli lep dan. Dopoldan je bil namenjen predvsem igram, sledila je sveta maša, ki jo je daroval škofov vikar za slovenske vernike in duhovni asistent SZSO Anton Bedenčič. Ta bo junija praznoval okroglih petdeset let maševanja, že od vsega začetka pa tudi tesno sodeluje s skavti, kar mu je v veselje, saj se maševanja v naravi in drugih dejavnosti ni naveličal, je povedal.

Po maši in kosilu je bila na vrsti obnova obljub tako volčičev in volkuljic kot izvidnikov in vodnic, nato so nekateri med njimi tudi prvič obljubili. Kot se spodobi, je dan sklenil zabaven taborni ogenj. Še dodatno zanimanje sta pri vsem tem povzročila srečelov in nagradna loterija v organizaciji roverjev in popotnic, ki bodo tudi s pomočjo prostovoljnih prispevkov poleti odpotovali v portugalsko Lizbono. Tam se bodo udeležili Svetovnega dneva mladih, kjer bo nastopil papež Frančišek.