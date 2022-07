Spet več prašnih delcev v devinskonabrežinski občini

Deželna agencija za okolje Arpa je na območju Občine Devin- Nabrežina zaradi oblakov dima, ki se širijo iz Slovenije, v zraku spet namerila visoke vrednosti prašnih delcev PM10. Odborništvo za okolje in varnost Občine Devin Nabrežina občane poziva naj upoštevajo uredbo z dne 20. julija letos. Ta ureja obvezno nošenje zaščitne maske FFP2 na prostem v Medjevasi, Štivanu, Devinu in Ribiškem naselju. Vsem občanom župan priporoča, naj ostanejo doma z zaprtimi okni in naj se ne premikajo, če res ni nujno.