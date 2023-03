»Spletna peticija v podporo žičnici je prevara«

Okrog žičniške povezave med Trstom in Opčinami, ki jo načrtuje Občina Trst, se rojevajo nove in nove polemike. Nazadnje je prah dvignila peticija v podporo žičnici na spletni platformi Change.org, ki jo Ares Pecorari promovira v skupini Trieste in Bici na Facebooku. Do včeraj naj bi jo podpisalo 1200 ljudi, cilj je 1500.

Pri tržaški sekciji italijanskega društva prijateljev kolesa FIAB Trieste Ulisse opozarjajo, da je spletna peticija v resnici stara štiri leta in da so večino podpisov zbrali ravno takrat, torej še preden bi zamisel o tržaški žičniški povezavi zagledala luč sveta.

»Gre za prevaro na račun nič hudega slutečih podpisnikov,« je v sporočilu za medije opozorila Tiziana Ugo, predsednica tržaške sekcije FIAB. »Večino podpisov so zbrali pred štirimi leti, izvirno besedilo peticije, ki so ga nato večkrat spremenili, pa ni omenjalo načrta žičnice,« je pojasnila.

Peticijo z naslovom »Il centro di Trieste #carfree ... La città torna alle persone« (Center Trsta brez avtomobilov, mesto se vrača ljudem) je veliko ljudi sprva podpisalo zato, da bi postopno zaprli mestno središče za zasebni promet, da bi razvili javni prevoz in premislili urbano ureditev mesta. Sledile so v letih številne variacije besedila, naslov pa se ni spremenil, tako da so danes med podpisniki »za žičnico« tudi mnogi njeni nasprotniki, med njimi tudi sama Tiziana Ugo.