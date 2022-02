Spodbujajo vsa čutila

Oblaki, luna, gozd, glasba v ozadju, naravni vonji in udobni kavči, ki nudijo različne dražljaje. Vse to se najde v multisenzorični sobi, novi pridobitvi Vzgojnega zaposlitvenega središča v Mavhinjah. Kot je razložila devinsko-nabrežinska županja Daniela Pallotta, soba deluje na pristopu snoezelen, kar je skovanka iz nizozemskih besed snuffen (raziskovati) in doezelen (drzniti si). Danes so prostor tudi uradno otvorili, že prej pa so ga začeli uporabljati gojenci, ki svoje dneve preživljajo v središču v Mavhinjah. Tega upravlja zadruga La Quercia s koordinatorico Erico Margarit na čelu, ki je razložila, da novo sobo uporabljajo v glavnem za glasbeno terapijo. Središče deluje v okraju 1.1, ki zajema občine Devin - Nabrežina, Zgonik in Repentabor.

Koordinatorica centra se je zahvalila vsem, ki so pripomogli k projektu. Leta 2018 so se preselili iz Naselja sv. Mavra v Mavhinje, takratni projekt pa je predvideval tudi hipersenzorično sobo, ki so jo zdaj končno dobili. Romana Maiano iz socialne službe je spomnila, da je bila v projektu tudi preureditev vrta, na katerem bi mladi gojili rastline, kar bodo morali še urediti. V notranjosti jim je uspelo ustvariti vse, kar so si zadali, v dvorišče pa je še potrebno investirati.Ob predstavitvi je spregovorila tudi psihologinja Maria Antonella Celea, zaposlena v slovenski službi drugega okraja zdravstvenega podjetja Asugi, ki je s skupino avtističnih otrok že preizkusila multisenzorično sobo. Dejala je, da se po zaslugi le-te lahko razvijajo vsa njihova čutila. Koliko dražljajev naenkrat uporabijo, je odvisno od skupine otrok. Sobo pa je psihologinja vsekakor označila za pomembno pridobitev.