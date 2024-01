Spomenik bo viden tudi v temi

Spomenik padlim Trebencem v prvi svetovni vojni je odslej osvetljen tudi ponoči. Po dolgih pogajanjih in dogovarjanjih z občinskimi uradi in družbo Hera Luce je Matii Premolinu (rajonskemu svetniku Slovenske skupnosti in nekdanjemu predsedniku Mladinskega trebenskega krožka) uspelo doseči, da je spomenik v Trebčah vključen v javno razsvetljavo.

Pot do tja ni bila lahka, saj so si sprva zamislili, da bi spomenik povezali na električni priključek pokopališča, a se pristojna služba s tem ni strinjala, nato so poskusili spomenik povezati na javno razsvetljavo, tudi to pa ni bilo izvedljivo. Občina je nato predlagala, naj Mladinski trebenski krožek (MTK) sam poskrbi za električni priključek in ga tudi plača, kar pa ni bilo v skladu s podpisano konvencijo in se je Premolin temu uprl.

Nato so stekla pogajanja in so se domenili, da bo občina naročila novo električno povezavo in tudi plačala zanjo. Tehnični del je terjal nekaj časa zaradi zapletenih birokratskih postopkov, pred nekaj dnevi pa so spomenik le osvetlili. »To je zelo pomembno, saj valorizira spomenik tudi v temi. Poleg tega je tako bolj na varnem pred morebitnimi vandalskimi dejanji,« je komentiral Premolin.

