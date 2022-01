Spomenik v Bazovici naj bo državnega pomena

Danes je lep dan, je bilo slišati na bazovski gmajni, ob spomeniku štirim ustreljenim junakom. Odbor za proslavo bazoviških junakov pri Narodni in študijski knjižnici je danes tu priredil slavnostno sejo, da bi z mnogimi, ki so se v teh letih borili za priznanje spomenika, proslavil 10. januarja izdani dekret, ki je določil, da je spomenik štirim ubitim antifašistom tudi za italijansko državo spomenik kulturnega pomena. Prišli so člani Odbora in vaških organizacij, ki že desetletja skrbijo za urejenost tega kraja spomina in povezovanja tržaških Slovencev. Prišli so predstavniki manjšinskih in borčevskih organizacij, prišli so politični in diplomatski predstavniki, prišli so slovenski in italijanski mediji.

Predsednik Odbora Milan Pahor jim je orisal dvanajst let dolgo pot, ki se je začela leta 2010 z dopisom političnega društva Edinost tržaški občini in zaključila pred dobrima dvema tednoma z dekretom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Furlanije - Julijske krajine. Vmesnih zastojev je bilo nič koliko in vztrajnosti mnogih se gre zahvaliti, da ima spomenik pod Kokošjo sedaj tudi uradno dostojanstvo. »Priznanje statusa kulturnega pomena nam veliko pomeni, istočasno pa že načrtujemo naslednji korak – spomenik bazoviškim junakom mora postati državnega pomena,« je napovedal Pahor.