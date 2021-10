Spor zaradi zemljišč se nadaljuje v Rimu

Spor med Občino Dolina in Srenjo Dolina zaradi lastništva zemljišč je doslej povzročil že precej slabe krvi. Občina Dolina je bila marca primorana vložiti pritožbo proti razsodbi 1/2021 sodnika oz. deželnega komisarja za likvidacijo jusarskega premoženja Oliviera Driganija, ki je razveljavil sodbo iz leta 1931 in priznal Srenji Dolina lastništvo nad 233 hektarji zemljišč nad Dolino in na pobočju Dolge krone. Drigani se je namreč napačno skliceval na dogovor med strankama, do katerega po oceni občine nikoli ni prišlo, med drugim ga ni odobril niti občinski svet.

Sila kola lomi, je ob robu ponedeljkovega zasedanja dolinskega občinskega sveta, ocenil dolinski župan Sandy Klun, ki je svetnikom na daljavo poročal o tem, da bo prihodnji teden (2. novembra) v Rimu obravnava na prizivnem sodišču. »Občina Dolina je pred leti sprejela dokument, s katerim je priznala srenje na občinskem območju – teh je sedem – Ricmanje, Boljunec, Dolina, Gročana, Draga, Boršt in Prebeneg,« je spomnil. Zaustavil se je pri sklepu iz leta 2009, ko je občinski svet sprejel osnutek transakcije s srenjo Dolina, ki pa je naposled propadel zaradi razsodbe iz leta 1931 o lastništvu zemljišč – iz tehničnega vidika obravnava namreč sklep nerazpoložljivo premoženje, transakcija pa se izvaja samo v primeru razpoložljivega premoženja. Da bi rešila težave, je srenja januarja 2018 predlagala izredno preklicno sodbo pred deželnim komisarjem za likvidacijo jusarskega premoženja, je spomnil Klun. »Aprila 2019 je ta isti imenoval tehničnega strokovnjaka, ki bi kot zunanja in nepristranska oseba preučil vloženo dokumentacijo. Na osnovi njegovega poročila sta bili stranki februarja lani povabljeni k sodni poravnavi, da bi se ugotovilo, katera so zemljišča srenje z neko javno vrednostjo, ki bi jih šlo priznati Občini, in ki ne prepisati nanjo s preprostim pravnim aktom med strankama.« Ker sporazum ni bil sklenjen, je bila Občina Dolina prisiljena v priziv zoper sodbo prvostopenjskega sodišča, da bi se čim prej rešilo vsakršen dvom glede lastnine premoženja, ki ima javno vrednost, je pojasnil Klun.