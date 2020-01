Sporočilo od Banov: center za migrante v staro pristanišče!

Namesto v opuščeni vojašnici Monte Cimone pri Banih bi lahko center za izgon priseljencev uredili kar v tržaškem starem pristanišču, saj se tam načrtujejo in predlagajo najrazličnejše stvari. Provokativni predlog je iznesel predsednik rajonskega sveta za Vzhodni Kras Marko De Luisa na množično obiskanem srečanju, ki ga je 8. januarja banovska vaška skupnost priredila v prostorih domačega Slovenskega kulturnega društva Grad.

Do srečanja je prišlo spričo zaskrbljenosti, ki je med krajani nastala, potem ko je tržaški župan Roberto Dipiazza v pogovoru za medije namignil na možnost ureditve tovrstnega centra za migrante ravno v bivši razpadajoči banovski kasarni. Na srečanju so krajani izrazili nasprotovanje taki možnosti, po kateri bi v vasi dobesedno uredili pravi zapor za migrante, obenem je beseda tekla tudi o predlogih za preureditev območja, ki ima tudi bogato zgodovino ter kulturne in naravne danosti. V tem smislu je bil govor tudi o načrtu, ki ga je pred leti pripravila mlada arhitektka Sara Carciotti in predvideva med drugim povezavo območja z vasjo, ureditev kolesarskih in pešpoti, parkirišče, umetno jezero, didaktične vrtove, prostore za krajevno skupnost, vrtec, jasli in drugo. Predvsem pa je potrebno upoštevati predloge krajanov, ki so te predloge že iznesli, a niso prejeli odgovora. Prisotni so iznesli tudi več drugih predlogov, tudi povezanih z možnostjo koriščenja evropskih sredstev, predvsem pa je bila poudarjena potreba po preverjanju, koliko resnične osnove ima županov namig o ureditvi centra. Do zdaj ni še nič uradnega, poleg tega območje ni občinsko, ampak državno, veljavni prostorski načrt pa tam predvideva obrtne in rekreacijske dejavnosti, prostore za vaško skupnost, storitve in podobno. Krajani bodo vsekakor nadaljevali z obveščanjem medijev, o vseh nadaljnjih korakih pa bodo seznanili prebivalstvo.