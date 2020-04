Spoštljiv poklon padlim z venci od Milj do Devina

Praznovanja ob 75-letnici osvoboditve izpod nacifašizma bodo v izrednih razmerah potekala nekoliko drugače. Občinske uprave se zaradi pandemije niso odrekle običajnim navadam, le prilagodile so se ukrepom in omogočile spoštljiv poklon padlim v NOB.

Repentabrska občinska uprava je na predvečer 25. aprila, dne osvoboditve Italije izpod nacifašističnega jarma letos položila vence v imenu vseh vaških organizacij. V sklopu ukrepov za zajezitev okužbe s koronavirusom je na tradicionalnih slovesnostih bila dovoljena prisotnost le občinskemu odboru, ki se je sinoči ob 18. uri, poklonil padlim za svobodo pri spomeniku padlim v NOB v Repnu, spomeniku žrtvam fašizma na Colu ter na grobu komandanta Bazoviške brigade Franca Nemgarja.

Navsezgodaj pa se bo na pot odpravila županja Občine Milje Laura Marzi, ki bo z dvema predstavnikoma lokalne policije obiskala vse spomenike padlim v NOB na občinskem ozemlju. Občane bo nagovorila na virtualnem trgu, kot bi jih v rednih razmerah 25. aprila pred občinsko palačo: na Facebook strani občine bo vsem posredovala svoj govor in se nato odpravila na osrednjo spominsko svečanost v Rižarno.

Občina Devin-Nabrežina bo danes ob 9. uri z neposrednim prenosom preko Facebooka počastila padle pri spomeniku na trgu v Nabrežini, kjer je združenje VZPI-ANPI že včeraj položilo venec. K ostalim spomenikom na ozemlju občine bodo posamezniki položili cvetje.

Sekcija VZPI-ANPI Dolina-Mačkolje-Prebeneg bo jutri ob 10.30 na spomeniku na Taborju nad dolinskim trgom priredila krajšo slovesnost za počastitev padlih domačinov v NOB. Na praznem prizorišču se bosta padlim ob 25. aprilu poklonili predsednica sekcije VZPI - ANPI Dolina-Mačkolje-Prebeneg Nerina Zeriali in predsednica SKD Valentin Vodnik Cvetka Kozlin.

Občina Dolina obhaja obletnico osvoboditve že tradicionalno sicer 30. aprila. Takrat se upravitelji običajno odpravijo do vseh spomenikov in obeležij na občinskem ozemlju in k njim položijo venec. Letos bo po sili razmer nekoliko drugače, bolj okrnjeno in omejeno. Upravitelji so se namreč odločili, da bodo venec položili le k občinskemu spomeniku padlim v spomeniškem parku v Dolini. Župan in odborniki bodo venec položili ob 10.55, nakar bo ob 11. uri sledil enominutni molk v poklon spominu na več kot 300 domačih žrtev, ki je življenje izgubilo med drugo svetovno vojno. »Ker nam letos ne bo mogoče obiskati vseh vasi in torej vseh vaških spomenikov, vabimo občane, naj se nam pridružijo pri enominutnem molku ob 11. uri,« je pozval župan.

Tudi Občina Zgonik pa bo obletnico osvoboditve obeležila 30. aprila. Naslednji četrtek, ob 18. uri, bo občinska uprava v imenu vseh društev in organizacij ter seveda občanov, položila venec pri osrednjem spomeniku pred Občino v Zgoniku ter z minuto zbranosti počastila spomin padlih v NOB. Ob tej priložnosti uprava vabi občane, da se tudi sami na ta dan, ob isti uri, doma, za trenutek zamislijo nad pomenom praznika osvoboditve in počastijo vse tiste, ki so pred 75 leti dali svoja življenja za svobodo.