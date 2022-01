$!Spotikavca v spomin na deportirana komisarja

Pred tržaško kvesturo so danes postavili spotikavca v spomin na komisarja Giovannija Palatuccija in Feliciana Ricciardellija, ki so ju leta 1944 deportirali v nemško koncentracijsko taborišče Dachau, od koder se nista več vrnila. Svečanost je potekala pred vhodom v tržaško kvesturo v Ul. Demenego e Rotta. Palatucci je bil zadnji reški kvestor, ki naj bi med drugo svetovno vojno rešil večje število Judov. Riciardelli je bil Palatuccijev prijatelj in sodelavec, ki mu je pri teh prizadevanjih pomagal.