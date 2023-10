Spoznavanja in povezovanja na živahni tržnici sveta

Migracije, integracija, medkulturni dialog in spoznavanje drugega so rdeča nit tudi letošnjega, že 24. festivala S/paesati Raz/seljeni. Organizatorji so se tokrat odločili, da bodo dogajanje strnili v tri dni, in sicer od jutri do sobote, ob veliki novosti – tridnevni razseljeni tržnici, ki si jo je zamislil Thomas Bisiani s tržaške univerze.

»Pred gledališčem Miela in v prostorih v njem bo svoje izdelke ponujalo 15 razstavljavcev. V glavnem bodo to etnični proizvodi, afriške dobrote iz lokala Afrodélices, senegalski okrasi in nakit kioska Kinkiliba, obrtniški izdelki iz tekstila skupine Peacework Skupnosti sv. Egidija, kjer ustvarjajo migrantke, ali zadruge Lister, ki ustvarja iz tega, kar ne uporabljamo več. Prisotne bodo manjše založbe s svojimi publikacijami in še marsikaj posebnega bo,« je napovedala umetniška vodja festivala Sabrina Morena. To bo uvod v festival, v svet bogat s kulturami, ki ga bo slovesno odprl nastop skupine Banda Berimbau, ki bo startala z Borznega trga ob 17.30 in prikorakala pred gledališče Miela.

V preddverju bodo ob 18.30 odprli fotografsko razstavo o migracijah Finding home Chiare Fabbro. Predsednik Italijanskega konzorcija za solidarnost Gianfranco Schiavone bo ob tej priložnosti predstavil nič kaj spodbudno stanje beguncev in migrantov pri nas. Ob 19. uri pa bo čas za predstavitev knjige Storie da stereotipi, ki jo je uredila Emily Menguzzato.

Po aperitivu bo ob 21. uri v dvorani poseben dogodek Free at last oz. avdiovizualna in plesna performansa z didžejem, ki jo podpisuje fotograf in DJ Andrea Bastogi. Slednji se je pred 10 leti udeležil pogreba Nelsona Mandele, protagonista boja proti apartheidu in osvoboditve Južnoafriške republike, in posnel pravi ljudski praznik, na katerem so vsi plesali. Priložnost bo torej za ples ob afriških ritmih.

Naj zabeležimo, da bodo v petek ob 19. uri predstavili knjigo L’aquila è la pace Giorgia Sclipa o Opčinah oz. življenju Slovencev in Italijanov na vasi, s katerim se bo pogovarjala Živka Persi.