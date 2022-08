Sprehod po Pesniški poti uvod v praznovanja

Pod Repentabrom bo letos že enajstič zaživel pesniški sprehod. Sprehajalno srečevanje pesnic in pesnikov je postalo tradicija, tako rekoč uvodni akord v krajevno praznovanje ob velikem šmarnu. Potekal bo po zatišni Pesniški poti pod božjepotnim svetiščem, ki je bila odprta leta 2011 med zaselkoma Col in Tabor, prav pod staroveško utrdbo. Ob njej stojijo doprsni kipi Srečka Kosovela, Umberta Sabe in Iga Grudna, ki jih je ustvaril Klavdij Palčič: kot spomenik umetniški besedi, ki se pregovarja s kraškim zelenjem in kamnom. Ta repenski naravni in pesniški ekosistem rase iz krajevne ustvarjalnosti in širših razgledov v soseščino, napaja se ob narečni govorici, glasbenih in performativnih oživitvah, z občutkom za človekovo intimno jedro in za zgroženo vest ob travmah današnjega sveta.

Letošnji pesniški gostje so pesnica iz Vidma Chiara Caminati, ki ustvarja otroško poezijo in prozo, pisatelj, esejist, prevajalec in kritik iz Celja Ivan Dobnik, pesnica in profesorica na slovenskih šolah v Trstu Sanja Širec, ob njih pa bo s tremi poezijami v narečju nastopil še Luciano Paronetto iz Trevisa, ki ustvarja vizualno poezijo. Glasbene utrinke bosta prispevala čelistka Leila Smolinsky in kitarist Emanuele Laterza.

Tudi letos bodo sprevodniki na pesniški poti tržaški književniki Roberto Dedenaro, Marko Kravos in Vilma Purič.

Udeleženci sprehoda se bodo zbrali v nedeljo ob 17.45 pri nekdanji gostilni Furlan na Poklonu pod Repentabrom.

Dogodek organizira Skupina/Gruppo 85 iz Trsta v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev iz Ljubljane, Kulturnim društvom Kraški dom v Repnu in pod pokroviteljstvom Občine Repentabor.