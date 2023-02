Sprejeli bodo več otrok in obogatili vzgojno ponudbo

Tržaška občina bo poletnemu varstvu otrok in mladih letos namenila 1.483.400 evrov. Občinska poletna središča in dejavnosti iz projekta Ricrestate bodo skupno sprejemala najmanj 3500 udeležencev, starih od enega do devetnajst let. V petih občinskih jaslih, petih vrtcih in dveh osnovnih šolah ter v trinajstih rekreacijskih središčih bodo med junijem in koncem avgusta ponujali številne dejavnosti, izlete in delavnice v obdobju, ko so družine po končanem šolskem letu primorane poiskati varstvo za svoje otroke. Za vsako starostno obdobje bo zagotovljena storitev tudi v slovenskem jeziku.

»Število oddanih vlog je vsako leto višje. Zato se je občina odločila, da bo že zdaj namenila počitniškemu varstvu bogatejši sklad, s katerim lahko že v prihodnjih dneh objavi razpis za iskanje zadrug, ki bodo zagotovile storitev,« je na srečanju z novinarji napovedala Nicole Matteoni, v občinski upravi pristojna za šolstvo. Pojasnila je, da bo občina iz proračunskega presežka zelo verjetno namenila še nekaj denarja poletnim vzgojnim storitvam, kar bo morda omogočilo odprtje drugih poletnih središč. »Sprejeli bomo lahko več otrok in obogatili vzgojno ponudbo. Ko bo presežek odobren, bo občina objavila nov razpis,« je še dodala Matteoni in pojasnila, da bodo pri razpisih prejele več točk zadruge, ki bodo med poletjem zaposlile pomožno osebje, ki ga občina med šolskim letom zaposluje za določen čas.

Kot običajno bodo dejavnosti poletnih središč raznolike. Vzgojitelji se bodo z otroki posvetili vzgojnim igram, dejavnostim na prostem, izletom in predvsem obiskom tržaških kopališč. Če bo vsota iz presežka zadostovala, bodo okrepili športno, glasbeno in nasploh umetniško ponudbo.

