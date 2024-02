Sprevod 55. Kraškega pusta se je zaključil (foto)

Sprevod 55. Kraškega pusta se je okrog 17. ure končal. Trajal je približno tri ure. Tribuno žirije so prešli še zadnji udeleženci, del katerih se sicer še pomika po openskih ulicah. Udeleženci zdaj pričakujejo na izide glasovanja žirije.

S Pikelca je proti središču Opčin danes malo po 14. uri krenil sprevod 55. Kraškega pusta. Na čelu so bile mažoretke iz Povirja in proseška godba. Ob sončnem in že skoraj pomladnem vremenu se je kljub enotedenski zamudi (preteklo soboto je bil sprevod preložen zaradi slabega vremena) zbrala velika množica ljudi in pustnega razpoloženja ni manjkali

Prvi so bili na vrsti Pustarji iz Brega s temo Zapadel je prvi sneg in pobelil sosednji Breg.

Pustna skupina iz Šempolaja je obravnavala ribjo-kulinarično tematiko Zs murja v pounu. Invazivnega modrega raka so se lotili z mrežami in s ponvijo, med drugim ob pomoči šefa Alessandra Borgheseja. Križ je nastopil pod naslovom Ko Grease pride v Križ.

Sledile so Cerovlje s »Paketov imamo zdaj preveč, Božiček brez tebe ne zmoremo več«. Želijo, da bi Božiček prinesel tudi malo miru po svetu. Iz Slivnega so na Opčine prvi prišli arabski šeiki s svojimi kantami nafte.

Pustna povorka je potekala počasi. Udeleženci so uživali ob prijetnem vremenu in lepem vzdušju, zato so si vzeli ves potreben čas.

S’ciopai so predstavili Hollywood, Luna Puhna - Padriče/Gropada pa so nastopili pod naslovom Plav ali rdeč nam si všeč. Ponujali so rdeče rake, ki so prav sprejeli tudi nove prišleke v morju, mordre rakovice. Sledile so Trebče »Ni več mčk ku anbt... nex generation. In miše plešejo.« Trebenske mačke so po 35 letih končno spet pristopicale na Opčine.

Prosek/Kontovel sta podila črne vrane, multinacionalke, ki požirajo trud kmetov.

Medjevas/Štivan, Willy Wonka sta s svojo tovarno uresničila želje in sanje v tem individualističnem svetu.

Kam gredo Vikingi, so se spraševali v skupini I Vichingi, ko drugi gredo v gore in na morje?

Praprot je oppzarjal, da »ko ti vse narobe gre, ne pozabi, da lahko še slabše je«.

V Ferlugih in Piščancih so bili »vsi počeni«, Tržaška skupina Salsation Trieste z Anto & Nat pa je predstavila poulično umetnost Street Art.

Skupina Mati per carneval iz Tržiča je imela roke v pašti. Openski pustarji pa so sporočili Elonu Musku, naj se takoj umakne z Marsa »Marš z Marsa!«

Ljubitelji pusta iz Poljan so predstavili srečne poljanske škrate, pustarji iz Repna pa vile štirih letnih časov.

Doberdob se je predstavil s temo »Sen nomalo Dumbo anu nisen prou ljip, ma kamer sen jest pljise ciu svjit«.