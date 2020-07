Srbska skupnost v Trstu: »Ostanimo v Italiji«

Po zaskrbljujočem porastu števila okužb z novim koronavirusom v Srbiji, zaradi česar je italijanski minister za zdravje Roberto Speranza sporočil, da je Italija zaprla svoje meje tudi za potnike iz Srbije, so člani srbske skupnosti v Trstu vabljeni, da se to poletje ne vrnejo v domovino in preživijo letošnje počitnice v Italiji. Ravno tako so tisti, ki se zdaj nahajajo v Srbiji, vabljeni, da se ne vrnejo v Trst, ker bi lahko okužili družinske člane in znance.

To je vabilo predstavnikov srbske skupnosti v Trstu, ki poudarjajo, da gre za izredne razmere in je potrebno upoštevati vse varnostne in zdravstvene ukrepe. Poziv, naj ostanejo v Italiji, je posredovalo več ljudi, od nekdanjega predsednika in zdajšnjega podpredsednika srbske skupnosti Zlatimira Selakovića do srbsko-pravoslavnega popa Raška Radovića in predsednice občinske konzulte za priseljence Milice Marković. Generalni konzulat Republike Srbije v Trstu zadeve še ni želel komentirati. Kot so nam povedali v kabinetu generalne konzulke Ivane Stojiljković, uradnega sporočila glede odločitev italijanske vlade še niso prejeli in bi bila torej vsaka izjava prerana.

Minister za zdravje Roberto Speranza je namreč v četrtek zvečer prek Facebooka sporočil, da je Italija zaprla svoje meje še za potnike iz Srbije, Črne gore in Kosova, potem ko so na ta seznam že prejšnji teden uvrstili BiH in Severno Makedonijo, poleg Armenije, Bahrajna, Bangladeša, Brazilije, Čila, Kuvajta, Moldavije, Omana, Paname, Peruja in Dominikanske Republike. Rim je prepovedal vsak polet, železniško in prometno zvezo s Srbijo do 31. julija za vse ljudi, ki prihajajo iz te in drugih omenjenih držav.

V Srbiji postaja namreč stanje zelo težko.Po volitvah, na katerih je Aleksandar Vučić postal predsednik srbske vlade, se je položaj poslabšal in so sledili mnogi protesti. Po zadnjih podatkih je bilo včeraj 399 novih okužb, kar je za državo, ki šteje sedem milijonov prebivalcev, po oceni Milice Marković zaskrbljujoče. Da se bo Rim odločil za prepoved vstopa ljudi tudi iz Srbije, je bilo torej pričakovati. Glede na to, da sta Italija in še zlasti Furlanija - Julijska krajina doslej uspešno zajezili širitev covida-19, je ta odločitev po njeni oceni pravilna.