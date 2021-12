SSG odpoveduje izlet na Reko, ki je bil predviden v soboto, 18. decembra v HNK Ivana Zajca za ogled predstave Kiss me Kate.

»V skladu z novo državno odredbo italijanskega Ministra za zdravje, moramo zaenkrat žal odpovedati izlet na Reko,« so med drugim zapisali v tiskovnem sporočilu. Zaradi nove odredbe bi namreč morali za vrnitev po predstavi zahtevati od vsakega udeleženca potrdilo o testiranju. »Naša želja je, da bi nagradni kulturni izlet doživeli čim bolj sproščeno, prijetno in brez nevšečnosti, zato se je vodstvo gledališča odločilo za zamrznitev priložnosti,« so pojasnili in dodali, da se opravičujejo za sicer nujno spremembo.