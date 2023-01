SSk: Pred nami je zapleteno, a tudi zanimivo leto

Pred nami je zapleteno, a tudi zanimivo leto. S temi besedami se je deželni vodja stranke Slovenska skupnost Igor Gabrovec obrnil na številne goste na tradicionalnem novoletnem sprejemu, ki ga je stranka danes zvečer priredila v restavraciji Sardoč v Prečniku. Gabrovec je podal kratek obračun leta 2022 ter poudaril dva uspeha: vrnitev Narodnega doma v Trstu Slovencem in uspeh leve sredine na volitvah za Občino Devin - Nabrežina, ki jo zdaj vodi mlada ekipa domačink in domačinov. Poudaril je tudi vrednote SSk, kot so skrb za slovenski jezik, rast in avtonomija slovenskih ustanov, samostojno politično nastopanje, enakopravnost, socialna pravičnost, solidarnost in medkulturnost. Na deželnih volitvah bo SSk nastopila skupaj z levo sredino, ker je najbolj koherentno blizu vrednotam in smernicam slovenske zbirne stranke. SSk je tudi potrdila dogovor z Demokratsko stranko, ki ji bo omogočil samostojen nastop na volitvah, potreben pa bo aktiven in spodbuden pristop, je dejal Gabrovec, ki je izkazal priznanje prisotnemu levosredinskemu predsedniškemu kandidatu Massimu Moretuzzu.Leto 2023 bo tudi leto strankinih kongresov, kjer bo treba razmisliti o modernejšem pristopu za pridobitev mladih, je še dejal deželni vodja SSk.Navzoče sta v imenu stranke pozdravila tudi deželni predsednik Peter Močnik in tržaški pokrajinski vodja Marko Pisani, ki sta med drugim poudarila pomen avtonomije ter to, da so vrata SSk odprta za vse, predvsem v tem času pa mora biti pristop dinamičen in pragmatičen.Na srečanju so navzoče pozdravili tudi generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Gregor Šuc, podpredsednik deželnega sveta FJK Francesco Russo, deželni odbornik Pierpaolo Roberti, predsednika SKGZ in SSO Ksenija Dobrila in Walter Bandelj ter deželni svetnik Pakta za avtonomijo in predsedniški kandidat leve sredine na bližnjih deželnih volitvah Massimo Moretuzzo.