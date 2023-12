Štanjelski grad bo do leta 2025 dokončno obnovljen

Leta 2025 se bo zaključila petdesetletna postopna obnova gradu v Štanjelu. Dela v zadnjem še ne obnovljenem delu gradu so se že začela, je za STA povedal župan Občine Komen Erik Modic. Z obnovo bodo pridobili približno tisoč kvadratnih metrov novih prostorov v samem grajskem kompleksu, ki bodo namenjeni različnim dejavnostim.

Prva med njimi je razširitev ponudbe konferenčnih prostorov, saj bodo uredili še eno večjo dvorano, ki jo bo po potrebi mogoče deliti v dve manjši. Na gradu bodo dobili tudi nove razstavne prostore, novo poročno dvorano, ki bo dostopna tudi invalidom, saj sedanja, ki se nahaja v galeriji, tega ne omogoča. Svoje prostore bo dobil tudi Kulturni inkubator Štanjel, namenjen start up podjetjem s področja kulture in turizma.

V prenovljenem delu gradu bo svoje prostore dobil tudi Muzej slovenskega jezika in knjige, ki bo svoja vrata odprl leta 2025. Po besedah komenskega župana bo namenjen predstavitvi bogastva slovenskega jezika ter njegovih narečij. Ob tem Modic pričakuje, da muzej ne bo privabil zgolj šolarjev. »Prihodnje leto bo točno 50 let od začetka obnove gradu Štanjel. Sprva je obnovo vodila država, v zadnjih tridesetih letih pa Občina Komen,« je za STA povedal Modic. Zadnji del obnove naj bi bil zaključen do spomladi 2025, nato bo prostore potrebno še opremiti, tako da odprtje načrtujejo sredi leta 2025.

Skupna investicija znaša nekaj več kot dva milijona evrov. Komenska občina je 1,7 milijona evrov pridobila iz evropskih sredstev v okviru načrta za odpornost in razvoj.