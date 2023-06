Stanovanja oddajajo raje turistom kot potrebnim

V Trstu na ljudsko stanovanje družbe Ater čaka 2799 ljudi, sobe v študentskem domu letos ni dobilo kar 70 študentov tržaške univerze, na deželni ravni pa je 13 odstotkov manj stanovanj na voljo za najem. To so zaskrbljujoči podatki, ki jih je obelodanilo gibanje Zdaj Trst. Na občinski in na deželni ravni se za ureditev omenjene problematike ukvarjata vodja svetniške skupine Riccardo Laterza oz. svetnica Pakta za avtonomijo Giulia Massolino in napovedujeta, da se bosta zanjo še naprej prizadevala.

»Eden izmed problemov pomanjkanja prostorov so prav gotovo stanovanja, ki se oddajajo kratkoročno,« je izpostavil Laterza. Ta so bila namreč še do nedavnega na voljo na tržišču le za dolgoročni najem. Iz platform Airbnb in Vrbo izhaja, da je takih kar 747, od katerih je 71 odstotkov namenjenih turistom.

»Sindikati in uporabniki stanovanj Ater se večkrat pritožujejo nad stanjem stanovanj. Mnogo jih je tudi prostih, a so zaradi slabega stanja nevseljiva,« je dodala Massolino in poudarila, da v njih bivajo ranljive osebe.

