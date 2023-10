Stara glasbila in nove umetniške ideje

TRST Festival Wunderkammer se vrača s svojo bogato glasbeno ponudbo. Tudi letos bodo Trst oživili koncerti stare glasbe, na katerih se prepletajo najrazličnejše umetniške ideje in zvrsti. Letošnja edicija bo izjemoma trajala le tri dni: med 20. in 22. oktobrom se bo na petih lokacijah zgostilo devet koncertov, ki obsegajo skladbe, nastale med 12. in 19. stoletjem.

Geslo letošnje edicije je namreč Horacijev rek carpe diem, s katerim umetniška vodja in priznana čembalistka Paola Erdas želi spodbuditi obiskovalce, naj se predajo glasbenemu užitku. V ta namen je oblikovala tri vsebinske sklope. Prvi je pod naslovom Conserto in Concerto namenjen vokalno-instrumentalnim zasedbam, ker je v ospredju predvsem interakcija med izvajalci. Otvoritveni koncert v petek ob 20.30 v gledališču Miela je na primer oblikovan kot stand-up komedija z naslovom Arnalta Cafè, v kateri glavno besedo prevzemajo dojilje (en travesti) iz zgodnjebaročnih oper, tako kot jezična Arnalta iz Monteverdijeve mojstrovine Kronanje Popeje (1643). Sooblikovali ga bodo Luca Cervoni, Alessandro Quarta in instrumentalisti skupine Concerto romano.

Koncerti stare glasbe znotraj festivala Wunderkammer se odlikujejo po visoki umetniški kvaliteti in izredno nizkih cenah. Glasbene prireditve v Lloydovem stolpu in v cerkvi Rožnovenske Matere božje so dostopne celo brezplačno, obvezna je le rezervacija po spletu (info@wunderkammer.trieste.it) ali po telefonu (370 3071812 med 16. in 19. uro). Vstopnice za koncerte v gledališču Miela, v muzeju Sartorio in v Mestnem gledališkem muzeju Carlo Schmidl pa je možno kupiti po spletu (www.vivaticket.it) ali na licu mesta, ko se uro pred koncertom odpre blagajna. Podrobnejše informacije so na razpolago na uradni spletni strani festivala wunderkammer.trieste.it.