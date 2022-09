Starosti tržaškega potniškega prevoza posvetili razstavo

Kdo so bili »tramvjerji«, kakšne so nekoč bile njihove uniforme pa celo anekdote iz modrega vagona, ki se je več kot stoletje vzpenjal na progi Trst-Opčine, bomo lahko izvedeli v sklopu razstave ob 120-letnici openskega tramvaja, ki jo bodo odprli jutri ob 20. uri v Prosvetnem domu na Opčinah. »Razstava je posvečena ljudem, tako da smo dali prednost fotografijam o naših ljudeh, ki vsekakor pripovedujejo celotno zgodovino openskega tramvaja. Vozniki pa se bodo v sklopu razstave tudi sami predstavili ter razkrivali razne zanimivosti in pripovedovali resnične zgodbe,« je napovedala predsednica Slovenskega kulturnega društva Tabor Dunja Sosič., kakšne so nekoč bile njihove uniforme pa celo anekdote iz modrega vagona, ki se je več kot stoletje vzpenjal na progi Trst-Opčine, bomo lahko izvedeli v sklopu razstave ob 120-letnici openskega tramvaja, ki jo bodo odprli jutri ob 20. uri v Prosvetnem domu na Opčinah.

