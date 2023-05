Stekla dela za novo kolesarsko pot na nabrežju

Na tržaškem nabrežju so se včeraj začela dela za ureditev nove kolesarske steze, ki bo povezovala železniško postajo preko mestne riviere vse do Sv. Andreja. Naložba je vredna 590 tisoč evrov, dela pa bodo trajala šest mesecev.

To je na gradbišču pred palačo Carciotti včeraj napovedal občinski odbornik za mobilnost Michele Babuder, ki je dejal, da bo dela izvajal koncesionar Mari & Mazzaroli, ki je naročilo dobil preko javnega razpisa. Prvi del kolesarske steze, ki bo potekala med grmičevjem, ki loči parkirišče in obalni pas, so začeli urejati včeraj. Odbornik Babuder je napovedal, da je njihov cilj ta del kolesarske steze končati v roku treh mesecev, se pravi pred Barcolano, ko nabrežje potrebujejo za ureditev sejemske vasi.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.