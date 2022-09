Štirje bazoviški junaki v družbi velikih antifašistov

“I quattro junaki”, ki niso teroristi, ki niso banditi, Ferdo Bidovec, Franjo Marušič, Zvonimir Miloš in Alojz Valenčič bi morali stati ob boku Giacoma Matteottija, Antonia Gramscija, bratov Rosselli in vseh velikih italijanskih in evropskih antifašistov. Tako je na današnji osrednji slovesnosti ob 92. obletnici ustrelitve štirih bazoviških junakov na bazovski gmajni zatrdil eden izmed slavnostnih govornikov, tržaški pokrajinski predsednik ANPI-VZPI Fabio Vallon. Množica, ki se je tudi tokrat zbrala pred spomenikom, ga je pri tem poudarku prekinila s ploskanjem. Beneški kulturni delavec Giorgio Banchig je v svojem govoru spomnil na mračna leta Benečije in izpostavil, da je bilo v dolinah pod Matajurjem Slovencem huje v povojnem času kot med fašizmom. Pozval je k uresničevanju zaščitnega zakona in k vlaganju v mlade Slovence v Benečiji. Prisotne so nagovorili tudi minister Republike Slovenije Matej Arčon, župan Trsta Roberto Dipiazza in predsednik Društva TIGR Primorske Gorazd Humar. Ob županih okoliških občin, senatorki Tatjani Rojc, deželnem svetniku Marku Pisaniju ter novem generalnem konzulu Slovenije Gregorju Šucu in konzulu Petru Golobu je sedel tržaški prefekt Annunziato Vardè. Dopoldanskega pohoda v spomin na štiri junake se je udeležilo več kot dvesto pohodnikov.