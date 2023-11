Štirje letni časi skozi pet čutil (VIDEO)

Po uvodnem pozdravu Stanke Čuk, predsednice sklada, so vzgojitelji predstavili izdelke. Tokrat so uporabili novo tehniko, saj so številne izdelke ustvarili s pomočjo smole, ki kaplja z dreves in vase ujame naravo. Za predstavitev pomladi so zbirali zelenje in cvetje, ki so ju ujeli v smolo, poleg tega so izrezovali in barvali rože. Poletje so predstavili s školjkami in peskom v smoli, za jesen pa so izdolbli različne vzorce in jih nalili v smolo. Zimo so prikazali na lesu s slikami novoletne jelke, snega in snežaka.