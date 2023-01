Štivanska papirnica odslej pod novim lastnikom

Štivanska papirnica Burgo je danes uradno prešla v roke britanske družbe Mondi Group. Novico je posredovala sama družba Burgo, ki sicer sodi med največje proizvajalce papirnatih izdelkov v Italiji. Tovarna, ki deluje na zahodnem robu devinsko-nabrežinske občine, je jeseni prekinila proizvodnjo zaradi energetske draginje in pomanjkanja naročil. Na čakanju je od takrat bila velika večina delavcev, 220 od 230. Predajo so sicer napovedali že avgusta in s tem zagotovili, da se bo v tovarni proizvajalo okolju prijazne papirnate izdelke.

