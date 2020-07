Sto let po požigu napočil čas upanja

Uvodni pozdrav številčnemu občinstvu je namenil repentabrski župnik in škofov vikar za Slovence Anton Bedenčič, povezovalka večera Manica Maver pa po pozdravih besedo predala ministrici Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Heleni Jaklitsch. Ta je poudarila pomen 13. julija 2020 kot zgodovinskega dne. »Danes je pomemben, velik dan. Dan, ko mora spregovoriti zgodovina, ko morajo spregovoriti tisti, ki so doživeli grozo fašističnega preganjanja,« je med drugim dejala in izrazila pričakovanje, da bo Narodni dom prostor dialoga, povezovanja, sožitja.

Dolgo pričakovani dan, 13. julij, se je sklenil s slavnostnim večerom zvočnega gledališča Narodni dom – dva glasova, ki je potekal na dvorišču pred cerkvico na Tabru. Dogodek so z združenimi močmi priredili Radijski oder, Slovenska prosveta, Društvo slovenskih izobražencev, Knjižnica Dušana Černeta, Krožek Virgil Šček, MOSP, Založba Mladika in Slovenski kulturni klub.

Slavnostni govornik Boris Pahor se večera ni mogel udeležiti, je pa svoje občutke ob vrnitvi Narodnega doma slovenski skupnosti zaupal v telefonskem posnetku predsednici Radijskega odra Maji Lapornik. »Na isti dan pred natanko stotimi leti sem ob gledanju na goreči Narodni dom imel vtis, da se bliža konec sveta, da se bo svet podrl. Medtem ko so zublji požirali stavbo, sem se istočasno spomnil prijetnih miklavževanj in gledaliških predstav, ki sem jih bil doživel kot otrok v tistih prostorih.« Zadovoljen je, da je dočakal vračanje Narodnega doma, prav tako tudi za nagradi, ki sta mu ju podelila predsednika Italije in Slovenije, in ju poklanja vsem mrtvim v grozotah.

Besedo je nato prevzel pisatelj Marij Čuk, avtor romana Črni obroč. »13. julij 2020 je dan simbolnih razsežnosti, ni pa končna postaja. Danes se za naš Narodni dom šele začenja vožnja, ki vodi v široko obzorje. Danes se sanje obnavljajo. Kako lepo je sanjati resnične sanje!« je zatrdil Čuk in spodbudil k zavezovanju resnici kot metafori čistosti. Sledilo je branje odlomkov iz Pahorjeve Grmade v pristanu in Čukovega Črnega obroča v produkciji Radijskega odra. Skozi strani obeh literarnih del sta poslušalce popeljala glasova Andreja Pisanija in Jureta Kopušarja. Za zvočno obdelavo je poskrbel tonski mojster Samuel Simonovič, režijo pa je podpisala Maja Lapornik.