Sto trideset let razgibanega delovanja s pogledom v prihodnost

»Društvo je odprt prostor sodelovanja ter delavnosti vseh odbornikov in članov, brez katerih ne bi nastalo toliko dogodkov,« je predsednica slovenskega kulturnega društva Slavec Sonja Komar hvaležno spomnila na nedeljskem slavju ob 130. obletnici obstoja in delovanja društva iz Ricmanj. To je potekalo v občinskem gledališču France Prešeren v Boljuncu, ki ga je množica napolnila do zadnjega stola.

Predsednica Komar se je uvodoma spomnila dolge zgodovine in razgibanega delovanja društva ter se spraševala tudi o bodočnosti. »Etnična podoba se na tem območju spreminja in otežuje delovanje,« zato morajo tudi društva razumeti, kako najbolje prilagoditi svoje dejavnosti spremenjenim razmeram in jamčiti zanje tudi v prihodnosti.

Odgovor na to vprašanje pa je nudil tokratni slavnostni govornik novinar, pisatelj in pesnik Marij Čuk. V svojem govoru je najprej izpostavil bogato in razgibano zgodovino vasi s humornimi vložki in temeljnimi poudarki na slovenstvu vasi. Za izzive prihodnosti, ki jih je izpostavila predsednica društva, pa je Čuk imel pripravljen odgovor. »V vsakem času so spreminjajoča se valovanja, v središču vsega pa ostaja človek kot usoda sveta, spiritus agens vsega. Od njega je odvisen napredek in ohranjanje korenin ter narodne identitete.« Poudaril je tudi, da naj bodo društva streha kulturnih dejavnosti, odprta širši skupnosti, in da je že samo delovanje v njih danes revolucionarno, saj se upira zaprtim sistemom, ki dušijo ustvarjalnost.

Z bučnim aplavzom je publika tudi ovrednotila Čukove besede glede prilagajanja večinski publiki. »Soočamo se z večinskim narodom, ki se le v redkih primerih nauči našega jezika in približa naši kulturi, sami pa tudi malo opozarjamo na to. Veljati bi moralo naslednje: nauči se jezika ljudi, med katerimi živiš.« Zaključek slavnostnega govora pa se je glasil kot pozitivno voščilo, usmerjeno v prihodnost sožitja: »Odprti do vsakogar, ostanimo to, kar smo.«

