Stopnišče v Ul. Perarolo bodo obnovili

V Ul. Perarolo v Barkovljah začasno ne bo mogoče več priti po stopnicah, ki se začnejo v Ul. San Bortolo (pod viaduktom), saj bodo tam potekala težko pričakovana prenovitvena gradbena dela. V okviru prenove bodo zamenjali tlakovce, temeljito obnovili dotrajano stopnišče in poškodovan oporni zid. Stopnišče ki vodi do Ul. Perarolo je bilo v izredno slabem stanju že vrsto let, zato so Barkovljani še toliko bolj veseli, da so končno dočakali prenovo.

Da je bila prenova tega stopnišča nujno potrebna, je v preteklih dneh priznala tudi občinska odbornica za infrastrukturna dela Elisa Lodi, po besedah katere bo celotna prenova stala okoli 60 tisoč evrov. V sklopu te vsote bodo prenovili tudi kanalizacijsko napeljavo v neposredni bližini stopnišča. Del stroškov bo za to krila komunalna družba AcegasApsAmga, za prenovo stopnišča pa bo poskrbelo podjetje Friulana Costruzioni Srl. Celotna obnova naj bi trajala približno štiri mesece, po končanih gradbenih delih pa bo za izredna in redna vzdrževalna dela skrbela Občina Trst.

Stopnišče v Barkovljah je zelo priljubljeno med domačini, saj predstavlja varnejši dostop do centra naselja za vse tiste, ki živijo v bližini svetilnika na Greti. Na problem dotrajanega stopnišča so zato že dlje časa opozarjali izvoljeni predstavniki v rajonskem svetu za Rojan, Greto, Barkovlje, Kolonjo in Škorkljo. Do konca prenove bodo morali sprehajalci uporabljati Ul. Perarolo.