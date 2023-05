Strah, kompetence in sanje na Festivalu nesovražnega govora

Strah, kompetence in sanje. Okoli teh treh besed se je včeraj vrtel prvi dan Festivala nesovražnega govora, ki letos poteka pod skupnim naslovom Distanze - effetti lontani e cose vicine. Združenje Parole O_Stili je dvodnevni festival organiziralo že šesto leto zapored in tudi tokrat je organizatorjem uspelo pritegniti velik del šolske populacije. V dvorani poslopja na četrtem pomolu je včerajšnjemu dogajanju prisluhnilo več sto dijakov tržaških višjih šol, na daljavo pa je festival spremljalo več tisoč dijakov iz različnih italijanskih šol.

Številno publiko je nagovorila predsednica združenja Parole O_Stili Rosy Russo, ki je izpostavila vlogo in trende v družbenih omrežjih. TikTok, ki je najbolj priljubljena platforma med mladimi, je priljubljen zaradi kreativnosti in ležernosti, je dejala predsednica in spomnila, da so odrasli še ne dolgo časa nazaj uporabljali Facebook in Twitter predvsem za izmenjavo informacij, misli in tudi mnenj, ki so bila pogosto polemična in agresivna. Kar se tiče sovražnega govora, je dejala, da se je ta v zadnjih časih še povečal.

Predsednica je včeraj predstavila tudi novo digitalno plarformo MiAssumo, katere cilj je pomagati dijakom in dijakinjam razumeti, katera poklicna pot je za njih najbolj primerna. S to platformo se lahko mladi naučijo tudi sestavljati dobre in prepričljive prošnje za iskanje službe, so povedali.

Na festivalu so predstavili tudi izsledke ankete o sreči, ki jo je inštitut za raziskovanje javnega mnenja Ipsos naredil med 48.000 posamezniki iz 50 držav. V anketo so vključili tudi tisoč italijanskih državljanov med 16. in 75. letom starosti. Iz ankete je izšlo, da se ima samo 48% Italijanov za precej ali zelo srečne, kar je za devet odstotnih točk manj v primerjavi z drugimi narodi. Pred pandemijo je bila slika popolnoma drugačna, saj je bilo srečnih kar 62% Italijanov. Na splošno pa se percepcija sreče znižuje že deset let.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.