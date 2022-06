Streha je postavljena, prejeli že 3000 prošenj za delo

V tržaški tovarni britanskega tobačnega velikana Bat (British American Tobacco), ki bo zrasla na prostocarinskem območju FREEeste pri Boljuncu, bi rado delalo tri tisoč posameznikov. Toliko prošenj za sodelovanje se je doslej nabralo, nekaterim so že poslali pisma o zaposlitvi, postopek zaposlovanja pa je v polnem teku, kandidature še zbirajo. Tako je izvršna direktorica družbe Bat Italia Roberta Palazzetti opisala stanje med današnjo slovesnostjo ob dokončanju strehe bodočega obrata, ki se je je udeležilo večje število gostov in predstavnikov oblasti. Zaključili so točno polovico prvega sklopa gradbenih del.

Petsto milijonov evrov vredna naložba drugega največjega svetovnega proizvajalca cigaret ustvarja v Trstu, kjer je na prepihu več kot tristo delavcev kar dveh tovarn (Flex in Principe), velika pričakovanja. Do zaposlitve res ne bo prišla niti polovica vseh dosedanjih kandidatov. Ko bo tovarna BAT obratovala s polno paro, to pomeni čez štiri leta, pa bo v njej lahko delalo 600 ljudi, kar vsekakor ni ravno vsakdanja vest. Dodati jim gre namreč še drugih 2100 zaposlenih v povezanih dejavnostih. Od samega začetka bodo v svoje vrste vključili 150 ljudi, nato naj bi vsako leto zaposlili po sto ljudi. Septembra bodo postavili prve stroje, s proizvodnjo pa naj bi začeli do konca leta, je še najavila izvršna direktorica.

Kaj se obeta? Inovativni center A Better Tomororrow Innovation Hub, ki nastaja v sodelovanju z Deželo FJK, družbo Interporto in tržaško oziroma tržiško pristaniško upravo, bo predstavljal srce globalne strategije multinacionalke in se bo raztezal na 20.000 kvadratnih metrih površine. Predvidenih je dvanajst proizvodnih linij. Središče bo osnovano na dveh glavnih objektih, letos bo luč zagledal prvi izmed dveh, ki bo obsegal 11.400 kvadratnih metrov. V njem pa bodo domovali tudi laboratoriji in pisarne. Boljša prihodnost, na katero v angleščini namigujejo v imenu, sloni na inovaciji in okoljski trajnosti. Proizvodnja bo temeljila na obnovljivih virih energije, vlagali pa bodo v izdelke, ki povzročajo manjšo škodo za zdravje v primerjavi s tradicionalnimi cigaretami.