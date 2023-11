Študenti okupirali univerzitetno poslopje

Študenti in študentke so v večernih urah zasedli poslopje D Univerze v Trstu na Trgu Evrope, v katerem deluje oddelek za ekonomijo. Z okupacijo protestirajo proti patriarhatu in vojni na Bližnjem vzhodu. Poudarjajo, da na univerzi potrebujejo varne prostore, brez vsake diskriminacije, patriarhalnega ali kolonialnega nasilja.

Z objavo na Instagramu je univerzitetna lista Link povabila druge študentke in študente, naj se jim pridružijo. Omenjena lista je že pred časom vodstvo Univerze v Trstu pozvala, naj se nedvoumno izreče protivojni, a senat univerze tega ni storil.

V univerzitetne prostore so vstopili pripadniki političnega oddelka policije (Digos). Napetosti ni bilo, študenti načrtujejo prenočitev v univerzitetnih prostorih, pripravili so tudi program, v sklopu katerega se bodo pogovarjali o patriarhatu in nasilju nad ženskami in si ogledali film Tale of the Three Jewels o Palestini.