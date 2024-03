Študenti zapustili univerzitetne prostore v Androni Baciocchi

Študenti tržaške univerze so sinoči zapustili univerzitetne prostore v Androni Baciocchi, kjer je od torka, 19. marca zvečer potekala zasedba v znak protesta proti odločitvi vodstva univerze, ki je prepovedalo uporabo dvorane za predavanje aktivistke Stephanie Westbrook, članice gibanja BDS. Izrazili so zadovoljstvo, da je rektor Di Lenarda sprejel vabilo za srečanje, ki bo potekalo v petek, ob 13. uri. Kot so se predhodno dogovorili, ob njegovem pritrdilnem odgovoru zaključujejo zasedbo in zapuščajo poslopje, so sporočili. Rektorja pozivajo, naj univerza zaradi nadaljevanja vojne v Gazi prekine sodelovanje z Izrealom.