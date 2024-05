Študentje taborijo za Palestino

Skupina študentov in drugih somišljenikov se od torka zadržuje pred vhodom Univerze v Trstu na Trgu Evrope, kjer so postavili šotore (in si nabavili hrano za več dni), da bi opozorili na dogajanje v Gazi. »Skupščine za Palestino« se je udeležilo več deset mladih, ki z mediji sicer niso bili zgovorni, izobesili so transparente (na enem piše »Študentska intifada«). V torek se je shod za Palestino zaključil s pogovorom z rektorjem Robertom Di Lenardo, protestniki, ki zahtevajo prekinitev vseh odnosov med univerzo in Izraelom, pa so se nato utaborili.