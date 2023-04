Študij na šoli MIB ji je pomagal pri spremembi razmišljanja

Da bi lahko študenti čim bolje spoznali, katere programe nudi Visoka šola za management MIB, so včeraj na sedežu te institucije v palači Ferdinandeo organizirali dan odprtih vrat. Tega se je udeležilo približno 60 kandidatov, ki razmišljajo, da bi prihodnje študijsko leto preživeli na enem od njihovih podiplomskih programov na področju upravljanja in poslovanja. Kandidati so imeli možnost, da na priložnostnih stojnicah izvejo praktične informacije o študiju.

Najboljša reklama za študente so dokazi, da ti izbrana študijska smer nudi dobre možnosti zaposlitve. Pri Mibu se zato radi pohvalijo, da več kot 90 odstotkov njihovih diplomantov najde zaposlitev v prvih šestih mesecih po končanem študiju. V goste so zato povabili tudi nekdanjo študentko Arianno Alessio, ki je pred kratkim ustanovila svoje podjetje Double A Luxury. To se ukvarja s svetovanjem luksuznim znamkam pri promociji njihovih proizvodov. Pot do tega končnega cilja pa je bila dolga, je pojasnila študentom, ki nameravajo stopati po podobnih stopinjah.

»Dodiplomski študij sem opravila na tržaški univerzi, nakar sem se vpisala na magistrski program za upravljanje z luksuznimi dobrinami v Monaku,« je razložila mlada podjetnica. Tri leta je delala med Monakom in Londonom, nakar je začutila, da si želi še dlje in se je odločila za specialistični študij na Mibu. »Zaključila sem MBA(Master in Business Administration) na področju mednarodnega poslovanja,« je pojasnila. Še pred zaključkom študija je dobila službo v podjetju v Monaku. Najprej je delala kot vodja projektov, nato pa je napredovala in postala skrbnica strank. »Šolanje pri Mibu mi je poleg tehničnega znanja prineslo predvsem spremembo v razmišljanju. Poleg tega vem, da se lahko vedno obrnem na tukajšnje profesorje, saj tudi ko smo že profesionalci in v svetu dela, potrebujemo vedno nove nasvete,« je s svojo študijsko izbiro zadovoljna Arianna Alessio.