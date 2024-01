Svečanost ob dnevu spomina letos 28. januarja

Tržaška občina bo letos dan spomina na holokavst, ki poteka 27. januarja, praznovala dan kasneje, in sicer v nedeljo, 28. januarja. Ob 9. uri bodo policisti v koronejskem zaporu postavili spominski venec v spomin na Giovannija Palatuccija. Ob 9.30 bo krenil tihi shod do glavne železniške postaje, kjer bo tržaška občina ob 10. uri namestila lovorjev venec pred ploščo, ki spominja na odhod konvojev, ki so od septembra 1943 do februarja 1945 v Nemčijo deportirali ljudi iz rasnih, političnih in ekonomskih razlogov.

Ob 11. uri pa bo potekala osrednja spominska slovesnost v Rižarni, na kateri bodo prisotni politični in verski predstavniki, občinstvo pa bosta nagovorila tržaški župan Roberto Dipiazza in repentabrska županja Tanja Kosmina.

Kot je na včerajšnji novinarski konferenci pojasnila kustosinja Rižarne Anna Krekic, bodo 27. januarja ob 11. in 15. uri ter 28. januarja ob 15. uri priredili enourne vodene oglede v Rižarni, za katere priporoča rezervacijo na naslov risierasansabba@comune.trieste.it.

29. januarja bodo ob 20.30 v muzeju Revoltella predvajali francoski film z italijanskimi podnapisi Les résistants du Train fantôme, ki ga bo pred tem zgodovinsko uokviril predsednik inštituta Irsrec Tristano Matta.

V istem muzeju bodo 31. januarja ob 17. uri predstavili katalog razstave 7 dicembre 1943: Destinazione Lager, ki je do 9. junija na ogled v Rižarni. Katalog, ki je namenjen tudi šolam in njihovim profesorjem, je trijezičen (v italijanščini, slovenščini in angleščini). Na predstavitvi se bo Anna Krekic pogovarjala s Tullio Catalan, Francom Cecottijem, Annaliso Di Fant, Stefanom Fattorinijem, Dunjo Nanut in Matteom Perissinottom, ki so skupaj s Saro Berger in Marcellom Pezzettijem uredili razstavo v Rižarni. Po predstavitvi bo katalog mogoče brezplačno prenesti s spletne strani tržaške Rižarne.