Švedski dijaki obiskali licej Prešeren

Spet so Švedi na obisku: osemindvajset dijakov z dvema profesorjema z gimnazije Väsaskolan iz mesta Gävle. V Trst so prileteli v soboto popoldne in se bodo tu mudili do jutri. Projekt šolske izmenjave se je rodil pred 25 leti in uspešno poteka na dve leti. »Švedi so od vsega začetka pokazali velik entuziazem za obisk in sami bi pravzaprav to izmenjavo izvajali vsakoletno. Ker pa naša šola ni opremljena s tolikšnim osebjem, da bi lahko temu tako redno sledili, smo se odločili, da vpnemo v projekt tudi tržaški znanstveni licej Oberdan: z njim ponujamo švedskim dijakom izmenično vsakoletno izmenjavo s Trstom,« je pojasnil profesor Jernej Šček, ki s kolegicama Saro Superina in Irene Pecchiar koordinira obisk. »Letos je izjema, ker poteka obisk istočasno, se pravi, da je en del švedske skupine z nami, drugi pa z dijaki Oberdana.« Sodelovanje je vsekakor dragoceno, je ocenil, »mi spregovorimo tudi o slovenski stvarnosti v Italiji in o manjšinskem vprašanju, oni pa gostom predstavijo drugi obraz mesta.«

Angažirani v prvi osebi

Šček je v imenu trojice profesorjev potrdil, da je šolska izmenjava velika obogatitev za dijake, saj so angažirani v prvi osebi, ker gostijo vrstnike, se soočijo z izkušnjo vsakodnevnega bivanja, premikov in organizacije. Hkrati pa jih profesorji skušajo aktivno soudeležiti pri izvajanju dejavnosti. V izmenjavo so vključeni dijakinje in dijaki 4. razredov znanstvenega liceja, liceja uporabnih znanosti in klasičnega liceja.

V nedeljo so se z gosti podali po Miramarskem gradu in parka - v angleščini so jih vodili dijaki in dijakinje tretjega letnika jezikovnega liceja. V ponedeljek so se po dopoldnevu na šoli porazdelili po skupinah in skupaj odkrivali slovenski literarni in večkulturni Trst. Podobno je bilo na torkovem celodnevnem izletu po Sloveniji .»Dijaki so prisiljeni razvijati komunikacijske in organizacijske spretnosti, gojiti prilagajanje in tkati odnose s sovrstnikom. S tega vidika je to zelo bogata priložnost zanje,« je ocenil Šček. Z izletom po Sloveniji pa se Trst »izkaže kot velik laboratorij Evrope. Projekt v bistvu dokazuje, da je naša vloga na zemljevidu Evrope ravno ta - da imamo v našem malem prostoru stik z različnimi kulturami, državami in jeziki,« je ugotavljal profesor.

Za goste so priredili še marsikaj zanimivega: v ponedeljek jim je ravnateljica Loredana Guštin predstavila glavne značilnosti in zgodovinske posebnosti slovenske prisotnosti v Trstu, direktor Državnega instituta za oceanografijo in uporabno geofiziko OGS Bruno Cataletto pa jim je predaval o bioloških značilnostih Tržaškega zaliva. Včeraj so obiskali Benetke, danes pa jih čaka delovna praksa v različnih tržaških ustanovah.