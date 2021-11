Po dveh letih omejitev je Odbor za spomenik padlim v NOB iz Škednja, od Sv. Ane in s Kolonkovca končno lahko priredil tradicionalno svečanost ob spomeniku pri Sv. Ani »v skorajda normalnih pogojih,« kot je ob spomeniku na Istrski ulici dejal njegov predsednik Iztok Furlanič. Svečanost je bila letos toliko bolj pomembna, ker je obeležila tudi 20-letnico postavitve spomenika. Ob tej priložnosti so pri Odboru ponatisnili tudi brošuro posvečeno postavitvi spomenika in priredili likovni natečaj za osnovne in prvostopenjske srednje šole v spomin na padle. Tako kot pred dvajsetimi in desetimi leti so kot osrednjega govornika medse povabili velikega prijatelja, pesnika Miroslava Košuto (govor v pdf-ju).

Uvodoma se je pesnik zamislil nad sedanjim časom, »ko se dnevi odpirajo v žlobudranje, v ta kužni in ponoreli čas, ko so v viharju na ladji vsi kapitani, sami strokovnjaki.« Nihče pa se ne ozre več za spomenikom, zgodovinskim mejnikom, pričevalcem o usodi kraja in ljudi, zato je vse povabil, naj prikličemo v spomin tako preteklost kot grozečo prihodnost – dim nad Rižarno in odhod v gozdove, pa tudi nasilje, lakoto in pribežnike. »Svet se spreminja in prihodnost je vesoljna uganka: rešitev je lahko le v sožitju in solidarnosti. Kdor skrbi le zase, si koplje grob. Nič ni več našega, če ga ne delimo z drugimi. Zavedajmo se, da smo skupnost, nedeljiva celota,« je sklenil. Svoje spomine na postavitev spomenika pa sta z zbranimi delila tudi nekdanja predsednika Odbora Andrej Berdon in Robi Filipac. S pesmijo je prireditev obogatil škedenjski pevski zbor Ivan Grbec pod vodstvom Silvane Dobrila.