Svetovni skavtski jamboree v Grčiji nepozabna izkušnja

V Mladinskem domu v Boljuncu bodo jutri ob 18. uri odprli razstavo 11. jamboree, Maratonsko polje, 1.–11. avgusta 1963, ki so jo pripravili nekdanji člani 7. čete Slovenskih tržaških skavtov in Društva za vrednotenje domače zgodovine.

Razstava, za katero je dal pobudo Silvester Metlika, in srečanje ob njej bosta posvečeni nepozabnemu podvigu 40 članov takrat še mlade organizacije Slovenski tržaški skavti. Z avtobusom so se 28. julija leta 1963 iz Trsta odpravili v Grčijo, kjer se je 1. avgusta na Maratonskem polju začel svetovni skavtski tabor s 15.000 udeleženci iz 83 držav. Tržaška skavtska organizacija ni bila »mednarodno priznana«, tako da ni mogla biti polnopravno prisotna na jamboreeju, zato pa so si njeni voditelji zamislili potovanje v Grčijo z večkratnim obiskom v »mestu šotorov«, tako da so mladi tržaški skavti kljub temu veliko odnesli.

V Boljuncu bodo na ogled fotografije s te poti, ki jih je posnel Vojko Petaros, izvirna priča takratnih dni pa bo dnevnik, ki ga je med potjo pisal Stojan Glavina.

Uro pred odprtjem razstave, jutri ob 17. uri, bo v župnijski cerkvi v Boljuncu maša za ustanovitelja Slovenskih tržaških skavtov in nekdanjega župnika v Boljuncu prof. Alojza (Lojzeta) Zupančiča. Ravno jutri bo namreč poteklo trideset let od njegove smrti.

Razstava bo na ogled še v torek, 26. decembra, od 15.30 do 17. ure in v nedeljo, 31. decembra, od 10. do 12. ure.