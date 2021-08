Svevino združenje na novem sedežu

30. septembra 2019 nas je za vedno zapustila mala Sveva Piattelli. Po letu dni je pri komaj osmih letih žal izgubila boj s hudo onkološko boleznijo. Svevina starša Paolo in Marta Piattelli sta v spomin na hčer ustanovila dobrodelno organizacijo IoTifoSveva (Navijam za Svevo). Društvo s svojim delovanjem podpira onkološki oddelek pediatrične bolnišnice Burlo Garofolo v Trstu, za ta namen z najrazličnejšimi dobrodelnimi akcijami zbira prostovoljne prispevke. Še pred kratkim so se društvene dejavnosti vršile na domu Svevinih staršev, od danes pa ima organizacija nov sedež, za katerega je poskrbela Občina Trst. Kot je na današnji svečanosti v Ulici Mascagni 1 pri Valmauri. "Sveva je staršema dala pogum za dobrodelno delovanje v korist vseh otrok, ki so onkološki bolniki," je povedal občinski odbornik za prostovoljstvo Lorenzo Giorgi. Starša sta se prisotnim zahvalila za pomoč in namignila, da imata v načrtih že celo vrsto dejavnosti, ki so jih prej v sicer omejeni obliki izvajali na njunem domu. Kot sta razložila, bi rada na novem sedežu priredila neke vrste otroški onkološki krožek, kjer bi lahko mali bolniki vsaj za nekaj za nekaj časa brezskrbno uživali in se zabavali, njihovi starši pa bi tam dobili pomoč in podporo, ki je v tako hudih trenutkih še kako pomembna.