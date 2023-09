Svoja dela predstavljajo štiri generacije slovenskih grafičnih oblikovalcev

Festival Slovencev v Italiji Slofest ponuja obiskovalcem vsakič tudi razstavo, na kateri predstavijo slovenske umetnike iz Italije. Na predlog Martina Lissiacha so se tokrat odločili, da predstavijo grafične oblikovalce s Tržaškega.

Sinoči so v dvorani Umberto Veruda (ki stoji za Velikim trgom, na Malem trgu 2), odprli razstavo Slo Graphic Design. Na njej razstavlja osem grafičnih oblikovalcev, ki predstavljajo štiri generacije grafičnega oblikovanja na Tržaškem. To so Aleš Brce, Peter Ferluga, Rado Jagodic, Dunja Jogan, Jakob Jugovic, Andrej Pisani, Jan Sedmak in Andrej Vodopivec.

Za načrt postavitve njihovih stvaritev je poskrbel Sandi Renko, za predstavitev njihovih del pa Jasna Merkù. »Pri predstavljenih oblikovalcih, ki delujejo v lastnih podjetjih, prihaja do izraza specifični ustvarjalni značaj, tisti, ki delajo v večjih studiih, pa se opazneje prilagajajo potrebam in omejitvam naročnikov,« je izpostavila Jasna Merkù.

Razstavo Slo Graphic Design si je mogoče ogledati do 17. septembra od 10. do 13. ure in od 17. do 20. ure, po predhodni najavi je možen tudi voden ogled skupin. O razstavi bomo obširneje poročali v prihodnjih dneh.