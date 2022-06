Svojih tarif davka Tari niso podprli ...

Vzdržali so se, pa čeprav so tarife pristojbine za ravnanje z odpadki dejansko sami določili. Člani devinsko-nabrežinske opozicije, ki je še pred tremi tedni vodila občino, včeraj niso podprli sklepa o tarifah oz. odlogu plačil pristojbine Tari za leto 2022. Raje so se vzdržali, kar je presenetilo župana Igorja Gabrovca in celotno občinsko koalicijo, saj je po svoje skregano z zdravo logiko.

»Stroški ravnanja s komunalnimi odpadki so v letu 2022 narasli in znašajo v skladu s podatki finančnega načrta skoraj 1,8 milijona evrov, prihodki od obravnavane pristojbine pa morajo za isto leto omenjeno vsoto kriti,« je pojasnil Gabrovec in napovedal, da bodo v prihodnje preučili, kako pri tarifah uvesti neko postopnost oz. kako z njimi ne obremeniti zlasti veččlanskih družin, kakor si je bil prizadeval že v prejšnjem mandatu. Plačilo pristojbine je mogoče poravnati v celoti, lahko pa tudi v treh obrokih, in sicer 30. septembra (1. obrok), 30. novembra (2. obrok) in 31. decembra (3. obrok).

Poskok cen – od 10- do 20-odstotni v primerjavi z lanskim letom – bodo bolj občutila gospodinjstva, zlasti tista, ki štejejo več oseb pod isto streho.

»Označili ste nas kot tiste, ki smo dvignili davek Tari – vaš prvi ukrep je ravno tako povišek tega davka,« je nekoliko neelegantno ustrelil Lorenzo Pipan (Forza Duino Aurisina) in dodal, da je treba spremeniti pravila igre, da bodo v prihodnje poviški manj vplivali na žepe občanov, Stefano Battista (Lista Pallotta) pa je namignil, da bo davek Tari v prihodnje samo še višji. »O čemer danes odločamo, je nekaj, kar ste vi sprejeli, tako da res ne vem, kdo širi neresnice,« ga je ošvrknila svetnica Elena Legiša (SKP), medtem ko je svetnik Vladimir Mervic (Za zaliv/Zeleni) spomnil tudi na uvedbo davka Irpef in turistične takse, za kar se je odločilo prejšnje vodstvo. Da je vzdržanost pri glasovanju od njih podedovanega sklepa skrajno nepoštena, je potrdila svetnica Tatjana Kobau (SKP).