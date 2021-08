Svojo teraso v Topolinih bo dobil tudi Martin Jevnikar

V Barkovljah bo kopalce in druge mimoidoče nagovarjalo tudi slovensko ime. Eno izmed teras kopališč Topolini bodo posvetili literarnemu zgodovinarju, profesorju in esejistu Martinu Jevnikarju. Tako izhaja iz rezultatov ankete, ki je v vročih poletnih mesecih stekla na pobudo Občine Trst. Tržačane in Tržačanke so spraševali, po katerih zaslužnih občanih in občankah bi poimenovali tamkajšnjih deset teras.

Do poimenovanja naj bi prišlo v prvi polovici septembra. Jevnikar se je s skupnimi 1798 glasovi uvrstil na skupno četrto mesto. Ljubitelji kopanja in nastavljanja sončnim žarkom so lahko glasovali na spletni strani tržaškega časopisa Il Piccolo, s papirnatimi glasovnicami, ki jih je objavljal omenjeni časopis, na spletni strani občine ali v Facebook skupini »Te son de trieste se«. Največ posameznikov se je opredelilo za astrofizičarko Margherito Hack, ki je zmagala s 2928 preferencami. Za njo sta slavila jadralec Sandro Chersi (2621) in glasbenik Mario Giacaz (1971).