Table za zbirna mesta v primeru naravnih nesreč in nezgod

Več bralcev nas je opozorilo, da so se po nekaterih vzhodnokraških vaseh pojavile oranžne table, ki v notranjem zelenem okvirčku z naslikanimi možički namigujejo, da je tam urejeno zbirno mesto. Tudi napis na njih namiguje na čakanje in na to, da gre za ukrep, ki sodi v občinski načrt ob izrednih okoliščinah; drugih pojasnil ob QR- kodi, spletnem naslovu in logotipih Občine Trst, Dežele FJK, civilne zaščite ter grbu italijanske republike pa ni. Na spregled ni niti slovenskega jezika.

»V čim krajšem bo treba zapolniti to vrzel in občane sploh seznaniti s pomenom teh tabel, ki so zrasle kar čez noč,« je priznala odgovorna za civilno zaščito pri Občini Trst Milvia Chersi. Gre za table, ki opozarjajo, da je na določenem območju predvideno zbirno mesto za prebivalce ob naravnih in drugih nesrečah – ob potresu, poplavi, požaru na primer. »Točka torej, ki so jo strokovnjaki ocenili kot najbolj varno, in kjer se lahko v izrednih okoliščinah krajani lahko združijo. V mestu in na Krasu smo pred nekaj dnevi zaključili z njihovo postavitvijo, tako da vam lahko povem, da jih je skupno 74.«