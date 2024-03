Tabli v spomin na deportirane judovske bolnike

Včeraj je minilo natanko 80 let od enega največjih zločinov, ki jih je nemški okupator storil na Tržaškem. 28. marca 1944 so iz različnih tržaških bolnišnic, predvsem iz psihiatričnega zavoda, odpeljali 47 bolnikov in oslabelih oseb judovskega rodu. Te so najprej odvedli v Rižarno, od tod pa v nacistična taborišča. Od koder se nihče ni več vrnil.

Spomin na temačno in pozabljeno obdobje zgodovine so včeraj počastili z odkritjem dveh spominskih tabel: prvo v prostorih Glavne bolnišnice, drugo pa na pročelju poslopja v svetoivanskem parku, v katerem je dolga leta delovalo vodstvo psihiatrične bolnišnice. Na tablah piše: »Spomin na 47 žensk in moških, ki so jih 28. marca 1944 odpeljali nacisti zato, ker so bili smatrani kot ‘judovska rasa’. 24 bolnikov so odpeljali iz psihiatrične bolnišnice, 13 iz bolnišnice za kronične bolezni in 10 iz Glavne bolnišnice. Odpeljali so jih v Rižarno, od tod pa nato v Auschwitz. Nihče se ni vrnil.«

